Lettera43.it - È morto il 13enne ferito da un colpo di pistola mentre montava l’arma del fratello

Leggi su Lettera43.it

all’alba di lunedì 7 aprile ilricoverato al San Camillo di Roma dopo essere rimastoalla testa da undida lui esploso erroneamentemaneggiavadel. Le sue condizioni erano apparse sin da subito gravissime. In casa, al momento di quello che sembra un incidente domestico era presente il padre che, dopo aver sentito lo sparo, si è precipitato nell’altra stanza trovando il figlio in una pozza di sangue. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo.era regolarmente detenuta dalche, da una prima ricostruzione, sembra l’avesse lasciava smontata sul tavolo. Ilavrebbe dunque cercato di rimontarla e, nel maneggiarla, avrebbe fatto partire il. Articolo completo: Èilda undideldal blog Lettera43