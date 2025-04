È morto il 13enne colpito da uno sparo L' arma è del fratello che l' aveva lasciata su un tavolo

morto poco dopo le 6 del mattino di oggi, lunedì 7 aprile. aveva appena 13 anni. Il proiettile che lo ha colpito alla testa ha causato danni molto gravi. I medici del San Camillo, dopo averlo operato nella giornata di domenica, hanno tentato il possibile. La. Romatoday.it - È morto il 13enne colpito da uno sparo. L'arma è del fratello che l'aveva lasciata su un tavolo Leggi su Romatoday.it Giacomo E. non ce l'ha fatta, èpoco dopo le 6 del mattino di oggi, lunedì 7 aprile.appena 13 anni. Il proiettile che lo haalla testa ha causato danni molto gravi. I medici del San Camillo, dopo averlo operato nella giornata di domenica, hanno tentato il possibile. La.

Roma, morto il ragazzino di 13 anni che si è sparato un colpo in testa per errore - Tragedia a Roma, nel quartiere San Paolo. Un 13enne ha trovato una pistola in casa, regolarmente denunciata, e si è sparato un colpo alla testa probabilmente nel ... (leggo.it)

Roma, morto il 13enne ferito da colpo da pistola in testa in casa - È morto alle 6 di questa mattina il 13enne romano ferito alla testa ieri nella sua abitazione in zona Marconi da un colpo d'arma da fuoco. Ricoverato in gravissime ... (ilmattino.it)

Roma, 13enne ferito da un colpo di pistola alla testa: è gravissimo. Il padre era in casa al momento dello sparo - Un ragazzo di 13 anni è ricoverato in condizioni disperate al San Camillo di Roma dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile nella tarda serata di ieri. L’allarme è scattato poco prima dell ... (informazione.it)