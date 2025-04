È morto a 47 anni Jorge Bolaño ex calciatore colombiano del Parma

È morto a soli 47 anni Jorge Bolaño, ex calciatore colombiano che aveva giocato per 10 anni in Italia tra Parma, Sampdoria, Lecce e Modena: è stato colpito da un infarto mentre stava partecipando a una festa in famiglia a Cúcuta, capoluogo del dipartimento di Norte de Santander, nel nord-est della Colombia. La carriera di Bolaño, che aveva giocato 10 stagioni in Italia. Nato nel 1977 a Santa Marta, Bolaño aveva iniziato la carriera nell'Atlético Junior, una dei club più importanti della Colombia. Nel 1999 era stato ingaggiato dal Parma, dove giocò per sei stagioni e mezzo, raccogliendo 128 presenze in tutte le competizioni.

