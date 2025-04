È lui The Couple l’ultimo concorrente | chi è Andrea Tabanelli In coppia con Spinalbese

Leggi su Caffeinamagazine.it

A poche ore dal via, è stato finalmente svelato il nome delche completa il cast di The, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Come già anticipato, saranno otto le coppie in gara, ma all’appello mancava ancora un nome: quello del partner di Antonino. Ora, però, è ufficiale.La notizia ha già acceso il web: “Un duo di bellisismi;” si legge tra i commenti social. Nei giorni scorsi, lo stesso Antonino aveva lanciato un appello attraverso il sito ufficiale di The: “Aiutatemi a trovare il mio compagno o compagna ideale. Che caratteristiche deve avere? Deve compensarmi nei miei errori e pensare a tutto. Spero che sia il leader della: pensi a tutto, anche alla mia nutrizione. Spero non sia una persona impulsiva, quello lo sono già io.