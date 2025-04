E intanto il Duce | Scurati da Fazio travolto dalle critiche

Scurati scalda i motori a Che tempo che fa, sul Nove. Ospite di Fabio Fazio, lo scrittore ed editorialista di Repubblica presenta il suo ultimo capitolo della quadrilogia di M dedicata al fascismo, La fine e il principio. "La pagina più nera" del regime, spiega l'autore riferendosi agli ultimi 2 anni di Benito Mussolini al potere, tra la Seconda Guerra mondiale e la Repubblica di Salò. "Il 6 gennaio del 1945, quando la guerra era finita, quando tutto era finito, 4 ragazzi che si chiamavano Giancarlo, Tullio, Orazio e Giuseppe, buttarono dei volantini antifascisti in corso Buenos Aires. Vennero catturati dagli 'eroi' del Battaglione Azzurro. Poi li portarono nella caserma di piazza Balbo, oggi piazza Novelli. Li interrogarono, li torturarono. Poi li portarono all'angolo tra via Colombo e via Botticelli, li misero contro il muro e li fucilarono.

