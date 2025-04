Ilfattoquotidiano.it - “È il mio modello di comicità femminile, io divento matta per Luciana Littizzetto”: Belén Rodriguez sale sulla scrivania di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”

Nella puntata di CheChe Fa di domenica 6 aprile, ospite daha imitato e reso omaggio a. Da sempre suodi, ha trovato il modo di tornare a parlare di lei: “Continua ad esserlo, ioper lei, mi fa morire, mi piace. È carina, si mette sul tavolo, tutto quel che dice mi fa ridere”.“Vuoi che salga sul tavolo?”, chiede con sicurezza la showgirl, trovando un po’ di imbarazzo in. Il conduttore ha replicato così: “Solo per vedere la differenza, scusa, un attimo solo”. Poi ironizza, provocando gli applausi del pubblico: “Poi mando un attimo la pubblicità”. Il siparietto non si è fermato lì.Dopo che laha eseguito il “gesto” in maniera impeccabile,ha scherzatosomiglianza con la: “Devo dire che è uguale.