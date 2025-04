È difficile Domenica In Mara Venier in lacrime | costretta a lasciare lo studio

Domenica In, in onda su Rai Uno Domenica 6 aprile 2025, Mara Venier ha dedicato un ampio segmento al ricordo di Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo a Roma. Ospite in studio il figlio dell'attrice, Andrea Rizzoli. Tra foto, filmati e ricordi, l'intervista ha toccato momenti emozionanti, tanto che la conduttrice si è commossa più volte. Alla fine, sopraffatta dall'emozione, non è riuscita più a proseguire e ha dovuto abbandonare lo studio. "Ti accompagno, faccio due passi perché ora è difficile andare avanti", ha detto, prendendo sotto il braccio il figlio di Eleonora. Poi, dietro le quinte, si è lasciata andare alle lacrime.Mara Venier aveva aperto la puntata con queste parole: "Voglio iniziare ricordando un'amica di tutti. Durante la malattia, credo che Eleonora abbia dato una grande lezione di vita a tutti noi".

