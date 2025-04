Tvzap.it - “È difficile andare avanti…”, Mara Venier travolta dalle emozioni: lascia lo studio di “Domenica In”

News Tv, Nella puntata di “In” 6 aprile 2025, trasmessa su Rai 1,Durante ha accolto uno dei suoi ospiti per un’intervista. Tra immagini e filmati, l’atmosfera si è fatta sempre più intensa, fino a quando la conduttrice, sopraffatta dall’emozione, ha dovuto abbandonare lo. (.)Leggi anche: “Se tornassi indietro.”, Vanessa Incontrada commuove tutti: il racconto sul figlio a “Verissimo”Leggi anche: “Amici”, si sono baciati davanti al fidanzato di lei: il momento scatena il caos“In”, il tributo a Eleonora GiorgiDurante la puntata di “In” andata in onda ieri,ha voluto dedicare un commosso tributo alla memoria di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo a Roma. In, insieme alla conduttrice, c’era Andrea Rizzoli, il figlio dell’attrice, che ha condiviso con il pubblico ricordi toccanti e momenti di vita vissuta accanto alla madre.