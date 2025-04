È allucinante Mara Venier non ha altre parole per denunciare la sua disavventura

Mara Venier, non ci sono solo i problemi di salute del marito. In questi giorni la conduttrice ha aggiornato i fan sulle condizioni di Nicola Carraro. In realtà lo ha fatto il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo aver parlato con il noto volto Rai. Dopo 5 mesi difficili in cui non riusciva ad alzarsi in piedi, il marito di Mara ha potuto camminare grazie alle speciali cure di un’eccellenza della sanità italiana, l’Unità di Neuroradiologia Interventistica Spinale.Nell’ultima puntata di Domenica In, poi, Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime. Ospite in studio c’è stato Andrea Rizzoli, il primogenito di Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa. L’uomo ha raccontato gli ultimi giorni dell’amata attrice e la conduttrice è crollata. Ma non è finita: Mara Venier, e con lei molti altri passeggeri, hanno avuto una giornata difficile per i continui disagi del trasporto ferroviario. Leggi su Caffeinamagazine.it , non ci sono solo i problemi di salute del marito. In questi giorni la conduttrice ha aggiornato i fan sulle condizioni di Nicola Carraro. In realtà lo ha fatto il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo aver parlato con il noto volto Rai. Dopo 5 mesi difficili in cui non riusciva ad alzarsi in piedi, il marito diha potuto camminare grazie alle speciali cure di un’eccellenza della sanità italiana, l’Unità di Neuroradiologia Interventistica Spinale.Nell’ultima puntata di Domenica In, poi,non è riuscita a trattenere le lacrime. Ospite in studio c’è stato Andrea Rizzoli, il primogenito di Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa. L’uomo ha raccontato gli ultimi giorni dell’amata attrice e la conduttrice è crollata. Ma non è finita:, e con lei molti altri passeggeri, hanno avuto una giornata difficile per i continui disagi del trasporto ferroviario.

