Dying for Sex, la recensione: Michelle Williams in una delle serie più coraggiose dell'anno

Lafor Sex, 2025. Creata da: Kim Rosenstock ed Elizabeth Meriwether. Cast:, Jenny Slate, Rob Delaney, Jay Duplass, Sissy Spacek, David Rasche, Esco Jouléy, Kelvin Yu. Genere: Dramedy. Durata: Circa 30 minuti per episodio / 8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Disney+.Trama: Dopo una diagnosi di cancro al seno in fase terminale, Molly decide di lasciare il marito e intraprendere un viaggio di esplorazione sessuale per sentirsi viva. Con l’aiuto della sua migliore amica Nikki, Molly affronta unadi avventure che la porteranno a riscoprire sé stessa e il significato dell’amicizia.A chi è consigliato? A chi apprezza storie vere raccontate con un mix di umorismo e profondità, e a chi è interessato a narrazioni che esplorano temi di sessualità, amicizia e resilienza di fronte alle avversità.