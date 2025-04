Ilfattoquotidiano.it - Duetti #22 – Velimir Chlebnikov e Aldo Nove: la poesia che si inabissa

Strana puntata dei miei, questa. Intanto perché accomuna due autori separati da più di un secolo di distanza e che stilisticamente hanno poco in comune, come il cubo-futurista russo, autore italiano contemporaneo, e poi perché almeno uno dei due libri di cui vi parlerò non è un libro di, ma un libro sulla, con la, tra la.Ma iniziamo con ordine e presto sarà chiaro, spero, perché questi due libri vanno uno sotto braccio dell’altro.Einaudi riedita nella sua Bianca le Poesie di, nella storica versione tradotta e introdotta da Angelo Maria Ripellino con la cura rinnovata di Alessandro Niero e Riccardo Mini e con l’aggiunta dei testi a fronte che mancavano nell’edizione originale. Un’operazione complessa e stimolante questa di Niero e Mini che tratta, e sono d’accordo, l’edizione originale come un tutt’uno in cui i profili del curatore e dell’autore quasi si fondono.