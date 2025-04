Quotidiano.net - Due Torri: 50 anni di storia e l’obiettivo di crescere

CHI C’È DIETRO AI CAMION che trasportano il nostro cibo? L’evoluzione del mercato logistico globale negli ultimiha evidenziato un settore in rapida crescita e in continua trasformazione, con un focus sempre più incentrato sull’innovazione tecnologica, sull’efficienza operativa e sull’espansione strategica nei mercati emergenti. Stando ai dati recentemente diffusi da Horizon-Grand View Research e dalla panoramica che analizza andamento e tendenze del mercato della logistica globale, si nota come l’intero settore, in Italia e nel mondo, sia in espansione. Le merci, insomma, viaggiano sempre di più e sempre più velocemente. "Le politiche di economia circolare e le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale intraprese dalle aziende stanno ridefinendo il settore della logistica, spingendolo verso modelli più efficienti e responsabili", dice Andrea Franceschelli (nella foto a destra), vicepresidente e direttore generale di Due, azienda emiliana, attiva nel business della logistica integrata e specializzata nella gestione di tutte le attività e i processi di magazzino.