Due giocatori del Valladolid si prendono a pugni in panchina | la surreale scena in diretta TV

Valladolid è oramai ad un passo dalla matematica retrocessione in Seconda Divisione e i nervi all'interno della squadra sono sempre più tesi. Ultimo esempio, la lite scoppiata in panchina tra Pérez e Latasa, mentre in campo la squadra perdeva 3-0 in casa contro il Getafe. Leggi su Fanpage.it Ilè oramai ad un passo dalla matematica retrocessione in Seconda Divisione e i nervi all'interno della squadra sono sempre più tesi. Ultimo esempio, la lite scoppiata intra Pérez e Latasa, mentre in campo la squadra perdeva 3-0 in casa contro il Getafe.

