Due auto in fiamme sul raccordo Perugia-Bettolle

auto in fiamme sul raccordo Perugia-Bettolle. I vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza dell'uscita Passignano Est, in direzione di Perugia, intorno alle ore 8.45 di oggi per l'incendio di un'autovettura, una Mini Cooper alimentata a metano. Sul posto sono intervenute anche la Polizia. Perugiatoday.it - Due auto in fiamme sul raccordo Perugia-Bettolle Leggi su Perugiatoday.it insul. I vigili del fuoco sono intervenuti all'altezza dell'uscita Passignano Est, in direzione di, intorno alle ore 8.45 di oggi per l'incendio di un'vettura, una Mini Cooper alimentata a metano. Sul posto sono intervenute anche la Polizia.

