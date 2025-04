DS Milan Tare il prescelto? Triplo colpo di calciomercato dalla Lazio

Tare dovesse arrivare al Milan come DS nella prossima stagione, i rossoneri potrebbero attuare tre colpi di calciomercato dalla Lazio Pianetamilan.it - DS Milan, Tare il prescelto? Triplo colpo di calciomercato dalla Lazio Leggi su Pianetamilan.it Se Iglidovesse arrivare alcome DS nella prossima stagione, i rossoneri potrebbero attuare tre colpi di

DS Milan, Tare il prescelto? Triplo colpo di calciomercato dalla Lazio. Milan, Paratici in pole per diventare il nuovo direttore sportivo: oggi l'incontro con Gerry Cardinale. Salta Paratici al Milan, Di Marzio: "È la sua operatività ridotta fino a luglio che ha portato il.... Milan, caccia al nuovo ds: può arrivare un dirigente squalificato!. Milan, prosegue la ricerca al nuovo DS: il prescelto di Furlani è lui. Paratici avanza, è la scelta di Furlani: le ultime sul Ds e il nuovo allenatore | CM.IT. Ne parlano su altre fonti

DS Milan, Furlani entra in gioco: cosa succede Igli Tare - DS Milan, Igli Tare diventa il favorito per il ruolo di direttore sportivo. Adesso entra in gioco l’amministratore delegato Igli Tare ha già visto Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic a Londra e molto ... (milannews24.com)

Milan, sul nuovo ds Tuttosport è sicuro: “La corsa riparte con Tare in pole” - Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Ad oggi il primo nome è quello di Igli Tare ... (msn.com)

Nuovo DS Milan, svolta Tare! Quotazioni in aumento per l’albanese, Paratici bloccato da… Ultimissime - Nuovo DS Milan, clamoroso dietrofront del club rossonero su Fabio Paratici: in ascesa le quotazioni di Igli Tare Clamoroso aggiornamento fornito dal giornalista Carlo Laudisa, noto giornalista della G ... (milannews24.com)