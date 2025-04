DS Milan la rivelazione | Manna ha rifiutato un’offerta dei rossoneri

Milan, si riapre il casting per il ruolo di ds: in lizza Tare, D'Amico e Manna.

CorSport - Blitz di Manna per cedere Cajuste all'Ipswich: ecco quando scatterà l'obbligo di riscatto, le cifre.

Calciomercato Milan arriva D’Amico con allenatore a sorpresa? La rivelazione.

Milan, beffa al Napoli: scelta fatta per l'estate.

Manna lascia dubbi sulla permanenza di Conte con una sua dichiarazione.

Tmw - Clamoroso Milan: tentativo per Manna come ds, ma non s....