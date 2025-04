Ilgiorno.it - Droni russi, rilevati altri sorvoli nella no fly zone del Varesotto successivi a quelli di marzo

Investigatori e inquirenti stanno portando avanti accertamenti anche supossibili passaggi del drone di sospetta fabbricazione russa nelai seiin cinque giorni“no fly“ intercettati adal centro di ricerca Jrc della Commissione europea e anche all'apertura dell'inchiesta da parte della Procura di Milano. Non ci sono testimoni oculari, fotografie o video dell’apparecchio, ma solo frequenze captate dai sistemi di sicurezza in un’area dove, oltre al centro di ricerca sulla sponda lombarda del lago Maggiore, sorgonositi strategici come gli stabilimenti del colosso della difesa Leonardo. Veduta panoramica della zona dove sorge il Joint research centre di Ispra (Varese), 312025. ANSA/ ENZO LAIACONA Gli inquirenti devono quindi accertare in primo luogo se i passaggi- i sei già noti eall'apertura dell'inchiesta e tracciati sempre con le radiofrequenze - siano davvero riconducibili al transito dio siano "falsi positivi" del dispositivo informatico.