Droghe gioco alcol tabacco e non solo | Verona rugby si schiera contro le dipendenze

Verona rugby in prima linea contro le dipendenze. La società sportiva antracite, grazie alla collaborazione con Synlab, ha organizzato per lunedì 7 aprile, alle ore 18, nella sala conferenze del Payanini Center, un incontro dal titolo "dipendenze: impariamo a conoscerle per prevenirle".Il. Veronasera.it - Droghe, gioco, alcol, tabacco e non solo: Verona rugby si schiera contro le dipendenze Leggi su Veronasera.it in prima lineale. La società sportiva antracite, grazie alla collaborazione con Synlab, ha organizzato per lunedì 7 aprile, alle ore 18, nella sala conferenze del Payanini Center, un indal titolo ": impariamo a conoscerle per prevenirle".Il.

Droghe, gioco, alcol, tabacco e non solo: Verona rugby si schiera contro le dipendenze. Allarme dipendenze: “Alle medie la prima sigaretta”. Droghe, si abbassa l’età di chi ne fa uso. Cosa succede se spegnete il cellulare per 72 ore. I giovani e le trappole della droga. La campagna Rai “Fermati. Pensaci un minuto”. I giovani alle prese con le dipendenze. L'illusione della droga "leggera" messaggio sbagliato per i giovani. Ne parlano su altre fonti

Droghe, gioco, alcol, tabacco e non solo: Verona rugby si schiera contro le dipendenze - "Dipendenze: impariamo a conoscerle per prevenirle" è il titolo dell'incontro in programma Payanini Center alle 18 di lunedì. «Viviamo in una società dalle molteplici problematiche e i nostri ragazzi ... (veronasera.it)

Droga, alcool, gioco. Donne in aumento e sempre più giovani - cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze (droghe, alcool, tabacco, psicofarmaci) e senza sostanze come gioco d’azzardo, dipendenza da internet (social e gaming). In provincia, i 4 sportelli ... (lanazione.it)