Droga scoperta sotto la propria auto condannato a 2 anni

Diverse dosi di cocaina, insieme ad un bilancino, trovate dalla Guardia di Finanza sotto la sua auto, costano ad un 44enne di Sarno una condanna a due anni. La pena resta sospesa, secondo la sentenza emessa dal giudice monocratico di Nocera Inferiore, giorni fa. I fatti risalgono ad agosto scorso.

