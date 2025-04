Droga quattro arresti in poche ore nelle strade di Napoli

Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. quattro gli arresti portati a termine in poche ore dalla Polizia di Stato nel capoluogo campano. Nel pomeriggio del 6 aprile ad. Napolitoday.it - Droga, quattro arresti in poche ore nelle strade di Napoli Leggi su Napolitoday.it Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.gliportati a termine inore dalla Polizia di Stato nel capoluogo campano. Nel pomeriggio del 6 aprile ad.

Droga, quattro arresti in poche ore nelle strade di Napoli. Spaccio di droga a Napoli, 4 arresti in poche ore in diverse zone della città: dove sono scattate le manette. Due rapine violente in poche ore in centro a Bologna: 4 arresti. Padova, quattro arresti in una settimana: droga, carte rubate e aggressioni contro gli agenti. Torino, blitz anti-droga: quattro arresti in poche ore tra crack e marijuana. Lotta allo spaccio di droga, quattro arresti eseguiti dai Carabinieri. Ne parlano su altre fonti

Spaccio di droga a Napoli, 4 arresti in poche ore in diverse zone della città: dove sono scattate le manette - È di quattro arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore, ... (virgilio.it)

Napoli: intensificati i controlli contro traffico di droga e armi, quattro arresti in 24 ore - A Napoli, intensificati i controlli delle forze dell'ordine contro il traffico di droga e la detenzione illegale di armi; quattro arresti in 24 ore evidenziano l'impegno per la sicurezza cittadina. (gaeta.it)

Trasportano un quintale di hashish, quattro arresti a Palermo - La polizia di Stato ha arrestato quattro uomini ed ha intercettato e sequestrato oltre un quintale di hashish che era stato importata nel capoluogo palermitano. (ANSA) ... (ansa.it)