Zonawrestling.net - Drew McIntyre: “Ecco cos’è successo quando CM Punk è tornato”

Leggi su Zonawrestling.net

Negli ultimi due anni, il nome diè stato uno dei più chiacchierati online. Non solo perché dopo il suo turn è diventato uno degli heel più efficaci del momento, sia sul ring che sui social, ma perché è stato spesso coinvolto in rumor riguardanti malumori nel backstage. A partire sicuramente dal giorno di Survivor Series nel 2023,CMfece il suo ritorno non annunciato alla fine del main event, il match di WarGames tra il team di Cody Rhodes e il Judgment Day, con cuisi era alleato: in quell’occasionese ne andò infuriato dall’arena, senza proferire parola. Lo stesso pare siaalla Royal Rumble, con LA Knight bersaglio delle ire dello scozzese per aver “rovinato” la sua eliminazione per mano di Damian Priest.“Ogni volta che mi arrabbio finisco su internet”Intervistato dal podcast Wrasslin’,ha ammesso che in certe occasioni la sua “testa calda” potrebbe aver avuto la meglio: “Sì, nel senso, io cerco di rimanere professionale in questi giorni.