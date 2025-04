Dramma a Marano spara al compagno dell’ex accanto a una scuola e si toglie la vita

Drammatica vicenda che, stamattina, ha portato a un omicidio-suicidio a Napoli. Il 40enne Andrea Izzo ha ucciso con la pistola il 55enne Milko Gargiulo per poi togliersi la vita con la stessa arma, regolarmente detenuta. Un episodio che, inizialmente considerato dagli investigatori come un duplice omicidio avvenuto in due luoghi separati della città, si è poi rivelato collegato: gli eventi, infatti, erano legati e si erano svolti in successione.Lo skipper e il culturistaI due uomini non erano estranei l’uno all’altro: c’erano già stati attriti tra di loro. Izzo, uno skipper appassionato di armi, e la sua compagna vivevano ancora insieme, sebbene la loro relazione fosse ormai al capolinea. Thesocialpost.it - Dramma a Marano, spara al compagno dell’ex accanto a una scuola e si toglie la vita Leggi su Thesocialpost.it Una storia segnata dalla fine di una relazione, il rancore di un uomo incapace di superare il passato, e la tragica scelta della violenza. Un movente passionale si nasconde dietro latica vicenda che, stamattina, ha portato a un omicidio-suicidio a Napoli. Il 40enne Andrea Izzo ha ucciso con la pistola il 55enne Milko Gargiulo per poirsi lacon la stessa arma, regolarmente detenuta. Un episodio che, inizialmente considerato dagli investigatori come un duplice omicidio avvenuto in due luoghi separati della città, si è poi rivelato collegato: gli eventi, infatti, erano legati e si erano svolti in successione.Lo skipper e il culturistaI due uomini non erano estranei l’uno all’altro: c’erano già stati attriti tra di loro. Izzo, uno skipper appassionato di armi, e la sua compagna vivevano ancora insieme, sebbene la loro relazione fosse ormai al capolinea.

