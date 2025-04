Nerdpool.it - Dragon Ball Super condivide buone notizie per il suo futuro

è stato in pausa dalla tragica scomparsa del creatore del franchise, Akira Toriyama, avvenuta lo scorso anno, ma sembra che il manga possa essere sul punto di tornare in auge grazie ad alcuneprovenienti dall’artista dietro la serie.è andato in pausa dopo la fine dell’arcoHero, ma la serie è tornata di recente con un nuovo capitolo one-shot all’inizio di quest’anno. Questo si è rivelato essere una parte aggiuntiva dell’arcoHero, nata da un’idea di Toriyama stesso, ma potrebbe essercene ancora di più in arrivo.ha rilasciato un nuovo volume sugli scaffali giapponesi e l’artista che lo ha realizzato ha condiviso alcunedi speranza per il. In un’intervista rilasciata al sito ufficiale di, l’artista Toyotaro ha rivelato di aver già disegnato i personaggi per i lati dei volumi (che insieme formano un’unica grande immagine) per molti altri ine spera addirittura di poterre presto uno sguardo su ciascuno di essi: “A proposito, ho già disegnato i personaggi dopo questo, quindi farò del mio meglio per mostrarli a tutti presto”.