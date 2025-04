Dove vedere Sonego-Martinez in tv ATP Montecarlo 2025 | orario preciso ordine di gioco streaming

Nel giorno in cui inizieranno i sedicesimi, si completerà anche il primo turno dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo: farà il proprio esordio martedì 8 aprile Lorenzo Sonego, chiamato a fronteggiare l'iberico Pedro Martinez. La sfida tra l'azzurro e lo spagnolo aprirà il programma di giornata sul Court Des Princes e si giocherà a partire dalle ore 11.00: si tratterà del primo incrocio in assoluto sull'ATP Tour tra i due, che non si sono mai affrontati prima in un main draw del circuito maggiore. Il match tra Lorenzo Sonego e lo spagnolo Pedro Martinez, del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming, su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

