Dove vedere in tv Danimarca-Italia Nations League calcio femminile 2025 | orario programma streaming

Italiana di calcio femminile affronterà in quel di Herning la Danimarca, sfida valida per la Nations League 2025 di calcio femminile. Sarà un impegno a dir poco fondamentale per le azzurre, pronte a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive.Al momento le ragazze di Andrea Soncin gravitano al penultimo posto del raggruppamento 4, nello specifico a tre lunghezze di distanza proprio dalle danesi, secondo a quota 6. Inutile dire che andare a caccia del successo sarà il primo obiettivo della formazione tricolore, volenterose di ritornare on the track dopo la beffa subita contro la Svezia, passata in vantaggio in “zona Cesarini”.Dopotutto, malgrado la disfatta in terra scandinava la squadra ha lasciato intravedere diversi molteplici positivi. Oasport.it - Dove vedere in tv Danimarca-Italia, Nations League calcio femminile 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Esiste solo un risultato: la vittoria. Domani, martedì 8 aprile, alle ore 18:00 la Nazionalena diaffronterà in quel di Herning la, sfida valida per ladi. Sarà un impegno a dir poco fondamentale per le azzurre, pronte a riscattarsi dopo due sconfitte consecutive.Al momento le ragazze di Andrea Soncin gravitano al penultimo posto del raggruppamento 4, nello specifico a tre lunghezze di distanza proprio dalle danesi, secondo a quota 6. Inutile dire che andare a caccia del successo sarà il primo obiettivo della formazione tricolore, volenterose di ritornare on the track dopo la beffa subita contro la Svezia, passata in vantaggio in “zona Cesarini”.Dopotutto, malgrado la disfatta in terra scandinava la squadra ha lasciato intradiversi molteplici positivi.

