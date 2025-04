Dove vedere in tv Bayern Monaco-Inter Champions League 2025 | orario programma streaming

Inter affronterà in Germania il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2024-2025. I nerazzurri, in lizza per lo Scudetto, vogliono andare avanti anche nella massima competizione continentale e l’ostacolo rappresentato dal Bayern non sarà così agevole.La Beneamata confida di avere l’atteggiamento giusto in campo per affrontare una squadra che risentirà di qualche assenza. Jamal Musiala, infortunatosi contro l’Augsburg nell’ultima partita di Bundesliga, non sarà parte dei giochi e la sua assenza potrebbe pesare, la pari di quella di Ito, Upamecano e Davies.Tra le fila nerazzurre Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Dumfries e non potrà contare sull’apporto di Zielinski e Taremi. Vedremo quindi come Lautaro Martinez e compagni sapranno affrontare la criticità della sfida in terra bavarese. Oasport.it - Dove vedere in tv Bayern Monaco-Inter, Champions League 2025: orario, programma, streaming Leggi su Oasport.it Domani, martedì 8 aprile, l’affronterà in Germania ilnell’andata dei quarti di finale della2024-. I nerazzurri, in lizza per lo Scudetto, vogliono andare avanti anche nella massima competizione continentale e l’ostacolo rappresentato dalnon sarà così agevole.La Beneamata confida di avere l’atteggiamento giusto in campo per affrontare una squadra che risentirà di qualche assenza. Jamal Musiala, infortunatosi contro l’Augsburg nell’ultima partita di Bundesliga, non sarà parte dei giochi e la sua assenza potrebbe pesare, la pari di quella di Ito, Upamecano e Davies.Tra le fila nerazzurre Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Dumfries e non potrà contare sull’apporto di Zielinski e Taremi. Vedremo quindi come Lautaro Martinez e compagni sapranno affrontare la criticità della sfida in terra bavarese.

