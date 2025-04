Piperspettacoloitaliano.it - Dove vedere i funerali di Antonello Fassari in tv: orario e diretta ?

Martedì 8 aprile si terranno idi, uno degli attori più rappresentativi del cinema italiano. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo italiano, ma il suo contributo rimane indelebile. Ha iniziato la sua carriera nel teatro, per poi affermarsi anche in televisione e cinema. È noto soprattutto per il ruolo di Cesare Cesaroni nella popolare serie TV I Cesaroni,ha conquistato il pubblico con la sua ironia e il suo talento comico. Ci sarà una? Eccodiin tvClaudio Amendola ricordaClaudio Amendola, suo collega e amico fraterno, ha espresso un commosso ricordo, dichiarando: “Sarai per sempre mio fratello, sapevamo della sua malattia, ma eravamo pronti.” Amendola ha condiviso il dolore per la perdita di, sottolineando il profondo legame che li univa, nato sul set e trasformato in una sincera amiciziadiin tv ? Ci sarà una?Il funerale diinizia alle ore 11 presso la Chiesa degli Artisti di Roma (Piazza del Popolo).