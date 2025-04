Dove vedere Bolelli Vavassori-Bopanna Shelton in tv ATP Montecarlo 2025 | orario preciso ordine di gioco streaming

Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della terza testa di serie, nel Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis: martedì 8 aprile gli azzurri affronteranno la coppia composta dall’indiano Rohan Bopanna e dallo statunitense Ben Shelton.Si giocheranno esclusivamente incontri di doppio sul Court 11: non ci sono precedenti tra le due coppie in questione, che si affronteranno nel terzo match di giornata, dopo le sfide Doumbia/Reboul-Galloway/Withrow e De Minaur/Struff-Gonzalez/Molteni.La sfida tra Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton, del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming, su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida. Oasport.it - Dove vedere Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton in tv, ATP Montecarlo 2025: orario preciso, ordine di gioco, streaming Leggi su Oasport.it Inizierà direttamente dal secondo turno il percorso di Simoneed Andrea, accreditati della terza testa di serie, nel Rolex Monte-Carlo Mastersdi tennis: martedì 8 aprile gli azzurri affronteranno la coppia composta dall’indiano Rohane dallo statunitense Ben.Si giocheranno esclusivamente incontri di doppio sul Court 11: non ci sono precedenti tra le due coppie in questione, che si affronteranno nel terzo match di giornata, dopo le sfide Doumbia/Reboul-Galloway/Withrow e De Minaur/Struff-Gonzalez/Molteni.La sfida tra, del torneo ATP Masters 1000 di, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta, su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

