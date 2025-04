Dove conviene comprare casa come investimento la classifica delle città

delle case. Di conseguenza, in molti hanno preferito ricorrere all’affitto.Il mercato immobiliare del 2024come evidenziano le analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel 2024 il totale delle transazioni si è assestato su quota 719.578, segnando il +1,3% rispetto al 2023. La crescita è stata omogenea sia nei comuni capoluogo sia in quelli non capoluogo.Per quanto riguarda i prezzi delle case, gli aumenti medi nella seconda metà del 2024 sono stati del +2,4%, secondo questo trend:hinterland +1,4%;capoluoghi di provincia +1,2%;nuove costruzioni in generale +2,4% nelle grandi città. Quifinanza.it - Dove conviene comprare casa come investimento, la classifica delle città Leggi su Quifinanza.it Il 2024 si chiude in positivo per il mercato immobiliare, specialmente nel secondo semestre. La domanda abitativa è cresciuta grazie a un mercato creditizio più favorevole: il taglio dei tassi della Bce ha reso più convenienti i mutui.Questo, da una parte, ha stimolato le compravendite immobiliari, ma dall’altra parte ha spinto al rialzo i prezzicase. Di conseguenza, in molti hanno preferito ricorrere all’affitto.Il mercato immobiliare del 2024evidenziano le analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecno, nel 2024 il totaletransazioni si è assestato su quota 719.578, segnando il +1,3% rispetto al 2023. La crescita è stata omogenea sia nei comuni capoluogo sia in quelli non capoluogo.Per quanto riguarda i prezzicase, gli aumenti medi nella seconda metà del 2024 sono stati del +2,4%, secondo questo trend:hinterland +1,4%;capoluoghi di provincia +1,2%;nuove costruzioni in generale +2,4% nelle grandi

Nuda proprietà per comprare casa sempre più diffusa, a chi conviene - L’acquisto della nuda proprietà è visto come un investimento per il proprio futuro o per quello dei figli, in un mercato immobiliare sempre più complesso da navigare ... (quifinanza.it)

Sono queste le regioni più economiche dove comprare casa in Italia - Ecco un report con le zone dove conviene comprare la casa ossia le regioni più economiche dove costa meno in Italia l'acquisto di un immobile. (designmag.it)

Investire per affittare: dove conviene farlo ora in Italia - Investire per affittare è il trend preferito dagli italiani che decidono di comprare una seconda casa a scopo investimento. Un recente report di Tecnocasa mostra, a questo riguardo, quali sono le ... (pianetadesign.it)