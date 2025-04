Douglas Luiz Juve il centrocampista è tornato! Il messaggio social ricorda il periodo difficile appena superato – FOTO

JuventusNews24Douglas Luiz Juve, il brasiliano è tornato a disposizione di Tudor: il ritorno dall’infortunio viene celebrato con un messaggio socialDouglas Luiz è tornato e non vede l’ora di riprendersi la Juve. Dopo aver smaltito l’infortunio, il centrocampista brasiliano può tornare in campo per dare una grande mano ai bianconeri nella lotta per un posto in Champions League. La gioia per poter essere utile alla causa “cozza” con il periodo difficile vissuto dal 26 Juventino. periodo che viene riassunto con questo post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Douglas Luiz (@dgoficial)messaggio – «Non è stato mai facile».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, il centrocampista è tornato! Il messaggio social ricorda il periodo difficile appena superato – FOTO Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, il brasiliano èa disposizione di Tudor: il ritorno dall’infortunio viene celebrato con une non vede l’ora di riprendersi la. Dopo aver smaltito l’infortunio, ilbrasiliano può tornare in campo per dare una grande mano ai bianconeri nella lotta per un posto in Champions League. La gioia per poter essere utile alla causa “cozza” con ilvissuto dal 26ntino.che viene riassunto con questo post pubblicato sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@dgoficial)– «Non è stato mai facile».Leggi suntusnews24.com

