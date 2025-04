Dottor Destino | Robert Downey Jr rivela il suo look in Avengers? Fan Marvel furiosi

Marvel potrebbero aver avuto un assaggio del look del Dottor Destino di Robert Downey Jr. e alcuni di loro non sono molto contenti. Su Instagram, il musicista nominato ai Grammy Eric Lewis, in arte ELEW, ha condiviso un'immagine di un invito a tema Marvel che Downey ha inviato per la sua festa di 60 anni. L'invito, che si ispira alle copertine classiche dei fumetti Marvel, presenta un'illustrazione di Downey nei panni di Destino, con un'acconciatura riccia. Su X, Nexus Point News ha sottolineato che lo stesso Downey è stato visto di recente con questo look, condividendo un confronto fianco a fianco. Mentre altri rendering di Destino sull'invito hanno un aspetto più accurato dei fumetti, quello in primo piano sembra indossare una variante della maschera di Iron Man.Le reazioni dei fan al fatto che questo potrebbe essere il look di Destino nel MCU sono contrastanti.

