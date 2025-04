Tvplay.it - Doppio colpo viola, la Fiorentina accontenta Palladino: affari ad un passo

Leggi su Tvplay.it

Lacontinua a vincere ed ora il club gigliato è davvero pronto a fare sul serio, si lavora sul calciomercato.Il pari a San Siro contro il Milan ha dato gioie a metà in casacon lache ha evidenziato di essere competitiva ma di essere ancora piuttosto lontana dalla zona Champions League. Le altre squadre hanno pareggiato e dopo ilvantaggio i tifosi speravano in qualcosa in più, ma alla fine paradossalmente il Milan ha sfiorato anche la rimonta completa contro i, laad un(Lapresse) TvPlayLa stagione dellaresta comunque ancora importante, il club gigliato ha come obiettivo prioritario la Conference League e poi in campionato migliorare l’ottavo posto in classifica che saprebbe quasi di beffa visto la distanza minima rispetto a Bologna e Juventus.