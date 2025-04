Dopo una festa di prima comunione ' alcolica' si schianta contro la recinzione di una casa e una colonnina del gas

festa di prima comunione un po' troppo 'alcolica' Dopo la quale un 46enne savignanese, si è schiantato con la sua Chrysler contro la recinzione di una abitazione e una colonnina del gas. Sul posto, domenica intorno alle ore 18, è arrivata una pattuglia della polizia locale dell'Unione. Cesenatoday.it - Dopo una festa di prima comunione 'alcolica' si schianta contro la recinzione di una casa e una colonnina del gas Leggi su Cesenatoday.it Unadiun po' troppo 'la quale un 46enne savignanese, si èto con la sua Chryslerladi una abitazione e unadel gas. Sul posto, domenica intorno alle ore 18, è arrivata una pattuglia della polizia locale dell'Unione.

Gatteo, esce ubriaco fradicio dalla festa della prima Comunione, si schianta con l'auto sul muretto di una casa e abbatte la colonnina del gas - Dopo la festa della prima Comunione si mette ubriaco alla guida e scattano i guai. Ieri pomeriggio alle 18 circa una pattuglia della polizia locale ...

