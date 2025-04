Dopo 75 anni di clausura una suora incontra il Papa | il suo sogno diventa realtà

suora e il Santo Padre. La religiosa si chiama suor Francesca Battiloro e, ieri mattina, ha avuto modo di stringere la mano a . L'articolo Dopo 75 anni di clausura, una suora incontra il Papa: il suo sogno diventa realtà proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Dopo 75 anni di clausura, una suora incontra il Papa: il suo sogno diventa realtà Leggi su Lalucedimaria.it Un desiderio che aveva nel suo cuore da sempre e che, finalmente, si è realizzato proprio nella giornata di ieri, a sua insaputa e con la felicità negli occhi. L’incontro fra unae il Santo Padre. La religiosa si chiama suor Francesca Battiloro e, ieri mattina, ha avuto modo di stringere la mano a . L'articolo75di, unail: il suoproviene da La Luce di Maria.

Papa Francesco fa una sorpresa a una monaca di clausura di Napoli: «Ho pregato Dio di incontrarlo» - «Avevo chiesto a Dio di incontrarlo, ma sembrava impossibile. Invece me l’ha mandato incontro». Una sorpresa inaspettato quella per suor Francesca Battiloro, monaca ... (msn.com)

Cosa non si paga dopo i 75 anni? Tutte le esenzioni e le agevolazioni nel 2025 - Carta Argento Trenitalia La Carta Argento è un'opzione dedicata ai viaggiatori dai 60 anni in su. Ha un costo annuo di 30 euro, ma è gratuita per chi ha compiuto i 75 anni. Questa carta offre ... (tag24.it)

Mazara, dopo 63 anni di clausura morta la monaca Ida Lo Nigro - MAZARA DEL VALLO – Dopo 63 anni di clausura vissuta tra Palermo e Mazara del Vallo, è morta donna Ida Lo Nigro, all’anagrafe Angela Lo Nigro, monaca benedettina del monastero di San Michele ... (livesicilia.it)