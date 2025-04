Dopo 7 figli e oltre 10 anni di allattamento non-stop Hilaria Baldwin ha deciso di fare un lifting al seno

Baldwin. «L'ho fatto per sentirmi bene, e va bene così», ha spiegato in riferimento all'intervento di chirurgia al quale si è sottoposta. Non senza qualche preoccupazione per la sua primogenita Vanityfair.it - Dopo 7 figli e oltre 10 anni di allattamento non-stop, Hilaria Baldwin ha deciso di fare un lifting al seno Leggi su Vanityfair.it «Mi sembrava quasi che il mio corpo non fosse più il mio», ha commentato la moglie dell'attore Alec. «L'ho fatto per sentirmi bene, e va bene così», ha spiegato in riferimento all'intervento di chirurgia al quale si è sottoposta. Non senza qualche preoccupazione per la sua primogenita

Dopo 7 figli e oltre 10 anni di allattamento non-stop, Hilaria Baldwin ha deciso di fare un lifting al seno.

