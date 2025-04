Ilfattoquotidiano.it - Donte DiVincenzo, chi è “Big Ragù”: il giocatore NBA che vuole vestire la maglia azzurra dell’Italbasket

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gioca in NBA, viene soprannominato “Big” per il colore dei capelli (e per le sue provenienze abruzzesi) e si sente italianissimo: “La mia volontà – e anche quella della mia fidanzata – è quella diladella nazionale. Dobbiamo solo aspettare che arrivino i documenti, ma siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda”. Lui è– cestista italo-americano dei Minnesota Timberwolves – e dopo aver fatto assaggiare a Giannis Antetokounmpo la pasta fatta in casa di sua mamma, ora potrebbe realizzare un altro sogno (quello vero): rappresentare l’Italbasket agli Europei 2025 (che inizieranno il prossimo 27 agosto). “Mio padre e il mio agente si stanno occupando del passaporto, mentre io mi concentro su questo finale di regular season”, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport.