‘Don’t try Strikki at home’ è il nuovo album del rapper romano Strikkiboy

tryatè il titolo del primodelboy pubblicato lo scorso marzo in digitale e su CD per Time 2 Rap. Nonostante si tratti di un debut, almeno con questo nome d’arte, la carriera dell’MC comincia nel 2007 comenino tra progetti solisti e varie formazioni.Tor Bella Monaca è il quartiere di provenienza che lo ha sempre ispirato. Seppur in un ambiente difficile della periferia romana, dove l’unico racconto possibile sembra essere quello di un luogo catalizzatore dell’illegalità, con le rime del rap ha sempre voluto raccontare il disagio e la povertà urbana.Il significato ditryatè proprio questo. La vita diboy divisa tra il lavoro di tutti i giorni, difficoltà familiari e il contesto sociale non è per tutti.