Donne il 10 aprile a Firenze l’evento di Confcooperative Toscana su lavoro e impresa

Firenze, 7 aprile 2025 - "Donne, la forza della cooperazione" è il titolo dell'iniziativa promossa da Confcooperative Toscana il 10 aprile alle 12 in un luogo simbolo del lavoro e dell'impresa femminili: il laboratorio di Flo, cooperativa sociale di Donne attiva nel settore della moda e del fashion, di via Cimabue 43 a Firenze. l'evento, organizzato in occasione del 20esimo anniversario della Commissione Donne CooperAzione, si aprirà con la presentazione del libro di Cristina Manetti "A Penelope che prende la valigia", il racconto di una madre che scrive alla figlia dodicenne e alle sue compagne, immaginando di riempire una valigia di parole come coraggio, speranza, libertà, gentilezza, allegria, viaggio, tenacia, compassione, futuro, generosità e cambiamento, simboli di un percorso che sfida i limiti imposti da una società patriarcale, invitando le giovani a diventare artefici del proprio destino.

