Donna trovata morta sulle sponde del Serio ad Alzano | ipotesi delitto

Donna, ancora non identificata, aveva addosso solo la biancheria e sul corpo aveva alcuni tatuaggi. Lungo le braccia e sul viso segni di trascinamento. Ecodibergamo.it - Donna trovata morta sulle sponde del Serio ad Alzano: ipotesi delitto Leggi su Ecodibergamo.it IL GIALLO. La, ancora non identificata, aveva addosso solo la biancheria e sul corpo aveva alcuni tatuaggi. Lungo le braccia e sul viso segni di trascinamento.

