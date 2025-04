Ilgiorno.it - Donna trovata morta sotto un ponte sul greto del Serio: la procura indaga per omicidio volontario

Bergamo, 7 aprile 2025 – Per poter eseguire tutti gli accertamenti necessari per arrivare a una soluzione del giallo, ladi Bergamo ha aperto un fascicolo perdopo il ritrovamento, ieri mattina, del cadavere di unaneldel fiumead Alzano Lombardo. I carabinieri avevano già riferito ieri che sul corpo "non sono stati riscontrati segni di una morte violenta" e che le indagini proseguono comunque per "escludere eventuali cause esterne". Il ritrovamento Secondo i primi accertamenti la, non ancora identificata, aveva tra i 30 e 35 anni. Il corpo, parzialmente svestito, era riverso suldel fiume, in una parte secca, appoggiato sui sassi,ilche sovrasta il fiume, all’altezza di via Guglielmo d’Alzano, in corrispondenza della strada provinciale 35.