Donna trovata morta nel fiume in Italia: la terribile scoperta degli investigatori

Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Alzano Lombardo (Bergamo), in Valle Seriana, dove domenica mattina, intorno alle 10, è stato scoperto il corpo senza vita di unadi 44 anni, di origine marocchina, lungo il greto delSerio. Le indagini sono in corso, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle cause della morte. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, mentre l’autopsia, inizialmente prevista per mercoledì, è stata anticipata a oggi pomeriggio.Una situazione complessaIl sostituto procuratore Giulia Angeleri, incaricato del caso, ha dichiarato: «La situazione è più complicata del previsto, ci siamo presi del tempo per valutare», senza entrare nei dettagli. Secondo quanto emerso, il corpo sembrerebbe essere rimasto nel luogo del ritrovamento, sotto il cavalcavia di una strada provinciale, per almeno 48 ore.