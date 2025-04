Donna trovata morta ad Alzano | è stata identificata | si indaga per omicidio oggi l’autopsia

stata riconosciuta l'identità della Donna ritrovata senza vita domenica 6 aprile lungo il greto del fiume Serio, ad Alzano Lombardo. Si tratta di una cittadina marocchina, nata nel 1981, descritta da chi la conosceva come una persona che aveva affrontato «una vita molto difficile». Anche se non residente nella provincia di Bergamo, pare avesse legami familiari nella zona.Al momento le cause della morte restano da chiarire, e si attende l'esito dell'autopsia, in programma oggi alle 15.30 presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII. Fino ad allora, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, nonostante le indagini, coordinate dal pm Giulia Angeleri e condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e dell'Aliquota operativa di Bergamo, siano orientate sull'ipotesi di omicidio.Il cadavere è stato scoperto nei pressi del pilone di un ponte, in una zona poco frequentata.

