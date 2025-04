Anteprima24.it - Domeniche della salute, il 16 aprile giornata di screening su DSA e ADHD

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono gli appuntamenti con le, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Erminia Mazzoni. Il 162025 nei pressiprefettura di Benevento il Rotary Club di Benevento promuove unadigratuito dedicata all’individuazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e del Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (). L’iniziativa, rivolta non solo a bambini e ragazzi in età scolare, ma anche ad adulti che sospettano di non essere mai stati diagnosticati. L’evento mira a sensibilizzare le famiglie sull’importanzadiagnosi precoce e a fornire supporto ai giovani che potrebbero manifestare difficoltà nell’ambito scolastico e sociale.