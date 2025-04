Domato l' incendio di Premeno | distrutta una parte di bosco

Quasi terminato lo spegnimento dell'incendio sulle alture di Premeno. Il rogo è partito nella giornata di domenica 6 aprile in località Pollino, al Pizzo d'omo, a circa 1000 di altezza. Nella giornata di ieri hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco di terra, una squadra con autobotte e 35.

In corso la bonifica avanzata dopo una notte di lavoro per l’incendio boschivo di Premeno - L'incendio scoppiato ieri in località Pollino – Pizzo d’Omo ha richiesto un massiccio intervento con oltre 35 operatori, mezzi aerei e droni per contenere le fiamme. Nessuna abitazione coinvolta. In c ... (varesenews.it)

