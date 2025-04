Anteprima24.it - Domani “I De Marino” in concerto nel carcere di Secondigliano per le donne detenute

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutomartedì 8 aprile 2025 alle ore 15:00, Espedito e Marta Desi esibiranno presso il teatro deldi.Celebre chitarrista del panorama napoletano lui; voce incantevole lei, i due artisti porteranno la loro musica e la loro arte all’interno deldiin occasione della festa organizzata per la sezione femminile e per il reparto Sirene, il quale ospita 18trans.L’evento fortemente voluto dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello: “sarà l’occasione per trascorrere insieme il pomeriggio, accompagnati dal suono della splendida musica dei De, in un’atmosfera serena e gioiosa. Sono momenti fondamentali di aggregazione così come ha ricordato il Presidente Mattarella, durante il suo discorso di fine anno, i detenuti devono potere respirare un’aria diversa da quella che li ha condotti all’illegalità e al crimine.