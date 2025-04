Dolo Venezia l' assessore Chiara Iuliano denuncia | Ho subito un tentativo di violenza sessuale

denunciato per stalking l'uomo che ha cercato di stuprarla Tgcom24.mediaset.it - Dolo (Venezia), l'assessore Chiara Iuliano denuncia: "Ho subito un tentativo di violenza sessuale" Leggi su Tgcom24.mediaset.it "Era pieno giorno, mi sono chiusa in auto", ha scritto in un post pubblicato su Facebook. Aveva giàto per stalking l'uomo che ha cercato di stuprarla

Dolo (Venezia), l'assessore Chiara Iuliano denuncia: "Ho subito un tentativo di violenza sessuale" - "Era pieno giorno, mi sono chiusa in auto", scrive in un post pubblicato su Facebook. Aveva gia denunciato per stalking l'uomo che ha cercato di stuprarla. (msn.com)

Dolo, il post dell'assessora Chiara Iuliano: «Ho subito un tentativo di violenza sessuale. Era pieno giorno, mi sono chiusa in auto» - Il racconto sui social: «Dura raccontare, ma ho una bestia che urla dentro di me». La corsa dai carabinieri e l'arresto dell'uomo ... (msn.com)

Aggressione a Dolo, assessora denuncia un tentativo di violenza - La testimonianza di Chiara Iuliano. «Abbiamo paura». I carabinieri hanno arrestato il responsabile ... (veneziatoday.it)