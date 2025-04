Palermotoday.it - Dog trekking a Monte Pellegrino, passeggiata con gli amici a 4 zampe nella riserva

Leggi su Palermotoday.it

Un'escursione per glia 4. E non solo. Ilnaturale orientata diè unanaturalistica alla portata di tutti per arricchirsi col benessere della natura e condividerlo anche coi nostria 4, imparando a osservare anche.