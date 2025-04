Uominiedonnenews.it - Doc, Prima Puntata: Amy Perde La Memoria!

Doc,: la fiction americana tratta da Doc Nelle Tue Mani racconta la storia di Amy, che rimuove gli ultimi 8 anni della sua vita a seguito di un incidente. La famosa dottoressa deve ora ricostruire la sua vita!Doc è la nuova fiction in onda su Rai 1, che ripercorre proprio la storia della fiction Doc Nelle Tue Mani con Luca Argentero. Infatti si tratta del remake americano della stessa serie, dopo il successo riscosso a livello globale. Al centro di questa storia c’è Amy, una dottoressa che, a seguito di un incidente, rimuove gli ultimi anni della sua vita. Da qui parte la sua storia e la sua lotta per continuare a portare avanti il suo lavoro nonostante tutte le difficoltà. Ma ecco che cosa sta per succedere.Doc,: Amy ha un’amnesia dopo un grave incidente!Nel corso delladi Doc, remake americano di Doc Nelle Tue Mani, al centro dell’attenzione c’è Amy Larsen,rio di medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis.