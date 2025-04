Ilfattoquotidiano.it - Dl sicurezza, Magi (+Europa) lancia il referendum: “Dal governo forzatura inaudita, le opposizioni si uniscano”

Il decretonon è ancora in vigore, ma c’è chi già lavora alper cancellarlo. Are la mobilitazione è Riccardo, deputato radicale e segretario di, che si dice pronto a depositare la richiesta in Cassazione e avviare la raccolta firme già nei prossimi giorni, appena il testo – approvato venerdì dal Consiglio dei ministri – diventerà legge con la firma del presidente della Repubblica e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il deputato fa sapere di aver già iniziato a sondare i leader delle altre forze di centrosinistra: l’obiettivo, spiega al fattoquotidiano.it, è creare un comitato “che unisca tutte lee vada oltre”, coinvolgendo associazioni e sindacati, sul modello già sperimentato nella campagna per il quesito contro l’autonomia differenziata (poi dichiarato inammissibile dalla Consuta).