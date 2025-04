Djokovic esce allo scoperto sul problema all’occhio | “Ho un’infezione Non posso competere al top”

Djokovic ha parlato del problema all'occhio che lo ha già condizionato a Miami. Al momento il tennista serbo non si sente in grado di competere al top. Leggi su Fanpage.it Novakha parlato delall'occhio che lo ha già condizionato a Miami. Al momento il tennista serbo non si sente in grado dial top.

Djokovic esce allo scoperto sul problema all'occhio: "Ho un'infezione. Non posso competere al top". Kyrgios esce allo scoperto: "Io e Djokovic vogliamo cambiare il tennis. Tanti giocatori insoddisfatti". Novak Djokovic esce allo scoperto su Jannik Sinner. Sinner-Djokovic, annuncio devastante: c’era da aspettarselo. "Non ci sono né trasparenza, né coerenza". Djokovic al veleno sul caso Sinner. Jannik Sinner esce allo scoperto: "Obiettivo principale da qui a fine anno sono le ATP Finals di Tori. Ne parlano su altre fonti

Djokovic esce allo scoperto sul problema all’occhio: “Ho un’infezione. Non posso competere al top” - Novak Djokovic ha parlato del problema all’occhio che lo ha già condizionato a Miami. Al momento il tennista serbo non si sente in grado di competere al top. (fanpage.it)

Kyrgios esce allo scoperto: "Io e Djokovic vogliamo cambiare il tennis. Tanti giocatori insoddisfatti" - Kyrgios esce allo scoperto. Il tennista australiano, in prima fila con Djokovic e l'associazione PTPA nella denuncia alle principale istituzioni del tennis mondiali, ha spiegato a Sky Sports quali ... (msn.com)